Luciana Littizzetto | L'Esercito mi ha querelata I miei figli Vanessa e Jordan prenderanno il mio cognome

Luciana Littizzetto ha rivelato di aver ricevuto una querela da parte dell’Esercito a causa di una battuta sulla guerra. Durante un’intervista, ha anche annunciato che i suoi figli, Vanessa e Jordan, hanno deciso di prendere il suo cognome. La comica ha commentato la questione dicendo di essere responsabile di ciò che dice, ma non di come vengono interpretate le sue parole.

Luciana Littizzetto si confessa in una lunga intervista. Dalla richiesta dei figli Vanessa e Jordan di aggiungere il suo cognome, alla querela ricevuta dall'Esercito per una battuta sulla guerra: "Sono responsabile di ciò che dico, non di quello che capisci".🔗 Leggi su Fanpage.it

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