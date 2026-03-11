Variety parla di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip | È la nipote del dittatore fascista

Variety ha dedicato un articolo ad Alessandra Mussolini, annunciandola come prossima concorrente del Grande Fratello VIP. La testata definisce Mussolini come

Variety dedica un pezzo ad Alessandra Mussolini, prossima concorrente del Grande Fratello VIP: per la stampa americana è "la nipote del dittatore fascista" che entra nella Casa. Negli States, la parentela è un irrinunciabile livello di contesto, mentre qui da noi ormai è un fatto scontato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

