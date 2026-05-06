Nella serata di ieri è stata trasmessa la 14esima puntata del Grande Fratello Vip, durante la quale è stata annunciata la seconda finalista del reality, Alessandra Mussolini. La puntata ha visto anche la reazione di Antonella Elia, presente in studio. La decisione di incoronare Mussolini come finalista si è svolta senza ulteriori dettagli pubblici sulle dinamiche che hanno portato a questa scelta.

È andata in onda ieri sera la 14esima puntata del Grande Fratello Vip durante la quale è stata eletta la seconda finalista del reality, Alessandra Mussolini. Al ballottaggio sono finite l'ex europarlamentare e Adriana Volpe dopo essere state in settimana le concorrenti più votate. Mentre erano in studio per scoprire il verdetto Ilary Blasi ha chiesto ad Antonella Elia di raggiungerli per comunicare lei la decisione del telespettatori. Con la busta d'oro tra le mani la showgirl sperava sicuramente in un verdetto diverso dal momento che gli attriti con Alessandra Mussolini nella casa più spiata dagli italiani aumentano sempre di più. Negli ultimi giorni il loro rapporto è addirittura peggiorato, infatti gli scontri non sono mancati.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Alessandra Mussolini è la seconda finalista del Grande Fratello Vip: la reazione di Antonella Elia

Grande fratello vip 2026 | rissa sfiorata durante le nomination | Antonella Elia vs Paola Caruso

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Alessandra Mussolini è la seconda finalista del Grande Fratello Vip Chi sono i quattro concorrenti in nomination - facebook.com facebook

Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com