Fabio Fognini oggi | Non posso più correre per colpa della caviglia Gioco a golf a volte a padel

Oggi, a un'intervista trasmessa da un ex tennista, un giocatore ha spiegato di non poter più correre a causa di problemi alla caviglia. Ha aggiunto di dedicarsi ora al golf e, occasionalmente, al padel. Il giocatore ha parlato della sua condizione fisica dopo aver concluso la carriera nel tennis, precisando che i dolori alla caviglia limitano ancora le sue attività sportive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Fabio Fognini racconta la sua vita dopo il ritiro dal tennis ai microfoni di Roddick: "Non posso più correre per i problemi alla caviglia". Il retroscena sui difficili anni nei Challenger.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Diletta: “Operata 3 volte a cuore aperto per una cardiopatia congenita, oggi sono fiera della mia cicatrice”La storia di Diletta, 30enne di Porto San Giorgio, operata per tre volte a cuore aperto dopo essere nata con una cardiopatia congenita: "Oggi voglio... Il momento più imbarazzante del sorteggio Champions, Rakitic scivola sulla pallina: “Colpa della crema”Il sorteggio per le fasi ad eliminazione diretta di Champions League ha vissuto il suo momento più goffo all'inizio, quando Ivan Rakitic non è... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fabio Fognini festeggia a San Siro lo scudetto dell'Inter; Sinner il cannibale non si ferma più, Roma-Parigi in arrivo?; IBI 26, Cadenasso wild card in main draw: I miei idoli? Nadal e Fognini; Foro Messaggero, Luca Barbarossa versione tennista: Volevo essere Panatta. Fabio Fognini oggi: Non posso più correre per colpa della caviglia. Gioco a golf, a volte a padelFabio Fognini racconta la sua vita dopo il ritiro dal tennis ai microfoni di Roddick: Non posso più correre per i problemi alla caviglia ... fanpage.it Sono stato fortunato a perdere quella partita con Alcaraz. Se avessi vinto, il giorno dopo sarebbe stato un disastro: lo show di Fognini da RoddickFabio Fognini senza filtri, come sempre. Ospite del podcast di Andy Roddick, l’ex tennista ligure ha ripercorso la fine della sua carriera, gli infortuni, il rapporto con Rafael Nadal e il momento d’o ... ilfattoquotidiano.it L’amore ai tempi del tennis Flavia Pennetta e Fabio Fognini. In poche parole, la coppia del tennis azzurro. Eccoli! - facebook.com facebook L'ex tennista Fabio Fognini ha chiesto con una story su Instagram che venga tagliata l'erba al Parco di Trenno #Milano #Fognini x.com