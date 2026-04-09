Herbert stuzzica Alberto ed Eleonora ad Affari Tuoi | Sono già belli non si può avere tutto ma poi vincono
Durante una puntata di Affari Tuoi, Alberto ed Eleonora affrontano una serie di sfortunati momenti, culminando in una sconfitta. Herbert Ballerina, presente in studio, provoca i concorrenti commentando la loro apparenza, dicendo che sono già belli e che non si può avere tutto. Nonostante le battute, la coppia riesce a vincere alla fine, dopo una partita complicata.
La partita di Alberto e sua moglie Eleonora ad Affari Tuoi è disastrosa. I due vengono stuzzicati da Herbert Ballerina per la loro bellezza. Arrivano alla Regione Fortuna e contro ogni pronostico conquistano anche la vittoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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