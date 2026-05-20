Carlos Alcaraz ha comunicato che non parteciperà alle competizioni sull'erba di questa stagione, includendo anche Wimbledon. La decisione arriva dopo un periodo di assenza forzata a causa di problemi di salute. La sua assenza si aggiunge a quella di altri giocatori che hanno già rinunciato agli eventi di questa parte del calendario. La stagione sull'erba si presenta così con meno partecipanti di quanto previsto, influenzando il panorama delle competizioni. Jannik Sinner dovrà affrontare ancora a lungo l’assenza del suo rivale.

Jannik Sinner dovrà fare a meno ancora per qualche tempo del suo grande rivale. Carlos Alcaraz ha annunciato che non prenderà parte nemmeno alla stagione sull'erba. Lo spagnolo salterà quindi il Queen's, torneo conquistato nel 2025, e soprattutto Wimbledon. Il problema al polso, pur in miglioramento, continua infatti a richiedere prudenza. «La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio», ha scritto Alcaraz su Instagram. «Purtroppo non sono ancora pronto per competere e per questo devo ritirarmi dalla stagione sull'erba, compresi Queen's e Wimbledon». Il ritorno in campo potrebbe così avvenire durante la tournée nordamericana sul cemento, a precedere gli US Open, ultimo Slam della stagione 2026, torneo nel quale Alcaraz difende il titolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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CARLOS ALCARAZ SALTA ANCHE WIMBLEDON

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