Carlos Alcaraz salta anche Wimbledon | Non posso gareggiare

Carlos Alcaraz non prenderà parte a Wimbledon. Il campione spagnolo ha comunicato di non poter gareggiare a causa di problemi di salute. La sua assenza si aggiunge a una serie di infortuni che lo hanno coinvolto recentemente. La decisione è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche di un possibile ritorno in campo. La sua partecipazione ai tornei futuri rimane incerta, mentre i fan attendono aggiornamenti ufficiali.

Un momento tormentato, oscuro e doloroso per Carlos Alcaraz: il campione spagnolo, infatti, annuncia il suo forfait anche a Wimbledon. Non solo il Roland Garros, ma anche l'erba inglese. Il numero 2 del mondo ha comunicato la decisione sui social, spiegando di non aver ancora recuperato dai problemi fisici che lo stanno condizionando da settimane. Il tennista di El Palmar, 23 anni, deve a rinunciare sia al torneo del Queen's sia allo Slam londinese, in programma dal 29 giugno. Una scelta dolorosa, presa insieme al suo staff medico dopo aver valutato le condizioni fisiche e i tempi necessari per il recupero. . 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Carlos Alcaraz WINS the Australian Open!

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