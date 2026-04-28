Alcaraz salta anche Wimbledon? L’allarme dalla Spagna

Il tennista spagnolo ha subito un infortunio durante un torneo e non potrà partecipare a Wimbledon. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e ha suscitato preoccupazione tra gli addetti ai lavori. Alcaraz si era già fermato in passato per problemi fisici e questa nuova assenza potrebbe influenzare la sua presenza nelle competizioni future. La sua condizione sarà monitorata nei prossimi giorni.

(Adnkronos) – L'infortunio di Carlos Alcaraz preoccupa la Spagna. Il tennista iberico ha riportato un problema al polso durante il primo turno dell'Atp 500 di Barcellona, che lo ha costretto a ritirarsi dal torneo e a rinunciare prima al Masters 1000 di Madrid, poi a quello di Roma e infine al Roland Garros, a cui arrivava da campione in carica, offrendo a Jannik Sinner la possibilità di allungare nel ranking Atp. L'annuncio di Alcaraz, che ha quindi chiuso anzitempo la stagione sulla terra, aveva fatto scalpore, ma i guai per lui potrebbero non essere finiti. A rischio infatti c'è anche la sua partecipazione al prossimo Wimbledon, di cui è stato finalista lo scorso anno, e vero obiettivo del suo recupero.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Alcaraz Wins INSANE Point vs Sinner at Wimbledon Final

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