Musica e tradizioni | la giovane Linda Loreti incontra il Presidente

La cantante Linda Loreti ha incontrato il presidente di Perugia, Massimiliano Prosciutti, a Bettona. L'incontro tra i due si è svolto in un contesto di scambio di idee legate alla musica e alle tradizioni locali. La giovane artista ha partecipato a una conversazione con il rappresentante dell’amministrazione, condividendo alcune delle sue esperienze e progetti futuri nel settore musicale.

? Cosa sapere La cantante Linda Loreti incontra il presidente di Perugia Massimiliano Prosciutti a Bettona.. L'artista presenta il disco ispirato al Cantico delle Creature nato dai social media.. A Bettona, la giovane Linda Loreti è andata a trovare il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Prosciutti, per consegnargli personalmente l’ultimo disco della sua produzione musicale. La ragazza, nata nel 2012, ha voluto condividere questo traguardo con le istitte locali insieme a tutta la sua famiglia, portando il frutto del suo impegno artistico direttamente nelle mani del rappresentante provinciale. Il legame tra musica e radici umbre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musica e tradizioni: la giovane Linda Loreti incontra il Presidente Notizie correlate È di Pistoia la più giovane pilota italiana pronta a diventare comandante. Chi è Linda Calistri, il prodigio dell’aviazionePistoia, 3 marzo 2026 – A soli 24 anni continua a scrivere il suo nome tra le pagine più significative dell’aviazione italiana. La regina dei cieli. Linda, la più giovane comandante d’Italia è una pilota pistoiesedi Linda Meoni PISTOIA Più di duemila ore di volo accumulate, a guardare il mondo in prima fila dalla cabina di pilotaggio dell’aereo. Panoramica sull’argomento Linda Loreti debutta con la sua prima cover Fratello Sole e Sorella Luna dedicata a San Francesco d'AssisiLa giovane cantante di Bettona debutta oggi sulle piattaforme musicali con un brano che porta con sé un messaggio preciso: pace, amore e legame con la propria terra ... corrieredellumbria.it La giovane cantante Linda Loreti in visita dal presidente della Provincia di PerugiaE' venuta a conoscere, insieme a tutta la sua famiglia, il presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Prosciutti per consegnargli l'ultimo Cd che ha realizzato. Lei è la cantanrte Linda Loreti ... ansa.it