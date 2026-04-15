convivio torna a milano la nuova edizione dedicata al mondo della casa

A Milano torna Convivio, l’evento benefico che ha riscosso grande successo nel 2024. La manifestazione si concentra sulla mostra mercato, che quest’anno approfondisce il tema della casa e delle sue molteplici interpretazioni. L’appuntamento si svolgerà nei prossimi giorni, coinvolgendo espositori e visitatori interessati a scoprire proposte legate all’arredamento, alle arti e alla cultura domestica. La rassegna si inserisce tra gli eventi più seguiti della stagione.

In programma dal 5 all'8 novembre 2026, il celebre appuntamento charity è uno dei più importanti in Italia e, nel corso di oltre trent’anni, insieme ad ANLAIDS ETS – presieduta per la Lombardia dal professor Andrea Gori – e grazie al costante supporto di Vogue Italia, ha coinvolto più di 400.000 persone, raccogliendo complessivamente oltre 27 milioni di euro. Nato nel 1992 da un’idea di Gianni Versace, insieme a Gianfranco Ferré, Giorgio Armani e Valentino Garavani, Convivio rappresenta un lungo percorso di solidarietà, da sempre sostenuto da Franca Sozzani e oggi da Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content Vogue Italia. L’evento...🔗 Leggi su Vanityfair.it

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