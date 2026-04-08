L' ingresso del centro oncologico intitolato al fondatore Calcit Gian Franco Barulli

Questa mattina, mercoledì 8 aprile, si è tenuta la cerimonia per l’intitolazione dell’area parcheggio antistante l’ingresso del Centro oncologico in via Maestrini. L’area è stata dedicata a Gian Franco Barulli, fondatore e primo presidente del Calcit, scomparso nel 2006. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti dell’organizzazione, familiari e autorità locali.

Si è svolta questa mattina, mercoledì 8 aprile, la cerimonia di intitolazione a Gian Franco Barulli, fondatore e primo presidente del Calcit scomparso nel 2006, dell’area adibita a parcheggio posta davanti all’ingresso del Centro oncologico, in via Maestrini n. 21. L’intitolazione ha fatto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Intitolato a Franco Villoresi il centro civico socio sanitario di RigutinoPittore di rilievo nazionale del Novecento, partigiano, ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale del territorio. Addio a 86 anni al professor Giuseppe Nappi, lo scienziato fondatore del Centro cefalee del MondinoPavia, 8 aprile 2026 – Addio al professor Giuseppe Nappi, neurologo di fama internazionale, direttore scientifico della Fondazione Casimiro Mondino... Oltre 400 persone alla cena del Calcit presso il Centro di aggregazione sociale di IndicatoreArezzo, 1 febbraio 2026 – Oltre 400 persone alla cena del Calcit presso il Centro di aggregazione sociale di Indicatore. Una storica cena che ormai da tanti anni contribuisce a rafforzare il legame ... lanazione.it Bancarelle del Calcit in centro. Tutti in prima linea per solidarietà. Obiettivo: sostenere l’ospedaleIl centro storico di Cortona invaso dalle bancarelle del Calcit. Protagonisti della giornata di oggi sono proprio i giovanissimi che con lo storico e immancabile mercatino dei ragazzi animeranno il ... lanazione.it