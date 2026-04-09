Librino al via i lavori per ripristinare la fornitura idrica negli orti urbani

Sono iniziati i lavori di manutenzione nel quartiere di Librino per ripristinare l’erogazione dell’acqua negli orti urbani. Le operazioni comprendono la sostituzione della pompa di sollevamento del pozzo, intervento necessario a risolvere i problemi di approvvigionamento idrico nella zona. L’intervento mira a garantire una fornitura più stabile per le aree dedicate all’agricoltura urbana. La riparazione si svolge in un’area pubblica e coinvolge tecnici specializzati.

Hanno preso il via i lavori di manutenzione del pozzo con sostituzione della pompa di sollevamento per risolvere i problemi legati alla fornitura idrica nella zona degli orti urbani di Librino. L'intervento risponde all'impegno assunto dal sindaco con i cittadini affidatari dei 74 lotti che da. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Ravenna, 23 nuovi orti urbani in darsena: al via le domande per l’assegnazione

Leggi anche: Al grido di "duce, duce" devastata la casetta degli orti urbani alla Garbatella

Argomenti più discussi: Viabilità Asse dei Servizi, proseguono gli interventi sull’illuminazione: nuove chiusure parziali temporanee al traffico; Asse dei Servizi, lavori anche in notturna per il rifacimento dell'asfalto sul tratto in sopraelevata.

Librino: al via i lavori per ripristinare fornitura idrica e illuminazione pubblica negli orti urbaniSono stati avviati i lavori di manutenzione del pozzo con la sostituzione della pompa di sollevamento per porre fine ai disservizi nell’erogazione idrica nell’area degli orti urbani di Librino. lasicilia.it

Librino, tornano acqua e luce negli orti urbaniA Librino avviati lavori per acqua e illuminazione negli orti urbani. Interventi completi entro 20 giorni per restituire servizi e sicurezza. catania.liveuniversity.it

Antonio Presti ci parla dei nuovi progetti della fondazione nel quartiere di Librino: dall’acciaio specchiante del Cavallo Alato di Antonello Bonanno Conti alle rose di Sant’Agata. A Librino l’arte si fa comunità con il coinvolgimento di oltre 10.000 persone. Un - facebook.com facebook

Controlli serrati dei carabinieri a Librino”: 3 arresti, 1 denuncia e sanzioni per mancata tracciabilità alimentare x.com