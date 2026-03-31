Discarica ex Snia iniziati i lavori di bonifica | costeranno 12 milioni

Sono iniziati i lavori di bonifica dell'area ex Snia, un sito che da tempo è oggetto di interventi di sistemazione. Il primo sopralluogo è stato effettuato dal sindaco di Cesano Maderno, che ha visitato il sito senza rilasciare dichiarazioni. I lavori avranno un costo complessivo di circa 12 milioni di euro e sono rivolti alla rimozione di materiali e alla messa in sicurezza dell’area.

Intervento di bonifica iniziato e primo sopralluogo del sito 'orfano' ex Snia da parte del sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca. L’area che sarà interessata dalle operazioni di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza - che avrà un costo di 12 milioni di euro provenienti da fondi Pnrr e regionali - è particolarmente estesa e comprende oltre 20 ettari all’interno del Parco delle Groane, ai confini con Limbiate e in prossimità dell’Oasi Lipu. “La riqualificazione dell’area - spiega Bocca - rappresenta un intervento di rilevanza strategica per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Il sopralluogo con i tecnici ha rappresentato un momento di monitoraggio diretto e ha consentito di verificare sul campo l’effettivo andamento delle attività rispetto a quanto programmato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati Bivio Brecciarola: iniziati i lavori per liberare gli abitanti dal traffico pesante verso la discaricaCon l’inizio del nuovo anno sono iniziati lavori che consentiranno di deviare il traffico pesante proveniente dalla discarica di contrada da Casoni... I maxi lavori di bonifica a un'ex discarica alle porte di MilanoSopralluogo per verificare l'andamento dei lavori di bonifica di Area Nove-Elfe-Ex discarica Eca a Vimodrone (hinterland est di Milano), che si...