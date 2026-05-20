Al via Chieri Outdoor Experience | escursioni a piedi e in bicicletta tra le colline e i borghi del Chierese

Da torinotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Prenderà il via sabato 23 maggio 2026 la rassegna "Chieri Outdoor Experience", un ciclo di escursioni guidate a piedi e in bicicletta promosso dalla Città di Chieri in collaborazione con Turismo Torino e Provincia. Il programma di appuntamenti all'aria aperta si svilupperà sul territorio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Successo per Terre del Bussento a Open Outdoor Experience a Paestum: tra gusto, incontri e promozione del territorioSi è conclusa con un bilancio più che positivo la partecipazione di Terre del Bussento a Open Outdoor Experiences, il Salone dedicato alle attività...

Tra alture, borghi e boschi. Otto escursioni guidate alla scoperta del VaresottoUn territorio che torna a raccontarsi attraverso i suoi sentieri, le sue alture e la sua memoria più autentica.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web