Al via Chieri Outdoor Experience | escursioni a piedi e in bicicletta tra le colline e i borghi del Chierese
Prenderà il via sabato 23 maggio 2026 la rassegna "Chieri Outdoor Experience", un ciclo di escursioni guidate a piedi e in bicicletta promosso dalla Città di Chieri in collaborazione con Turismo Torino e Provincia. Il programma di appuntamenti all'aria aperta si svilupperà sul territorio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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