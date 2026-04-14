Successo per Terre del Bussento a Open Outdoor Experience a Paestum | tra gusto incontri e promozione del territorio

Terre del Bussento ha partecipato dal 10 al 12 aprile a Open Outdoor Experience a Paestum, un evento dedicato alle attività all’aperto. La loro presenza è stata accompagnata da momenti di degustazione e incontri con visitatori interessati a scoprire le peculiarità del territorio. La partecipazione si è conclusa con un bilancio positivo, segnando un’occasione di promozione per le eccellenze locali.

Si è conclusa con un bilancio più che positivo la partecipazione di Terre del Bussento a Open Outdoor Experiences, il Salone dedicato alle attività all’aria aperta che si è svolto dal 10 al 12 aprile a Paestum. Tre giornate intense durante le quali il progetto ha animato gli spazi espositivi con.🔗 Leggi su Salernotoday.it Terre del Bussento a "Open Outdoor Experiences" tra conferenze, cooking show, degustazioni e musica a PaestumDal 10 al 12 aprile, Terre del Bussento Experience sarà protagonista di Open Outdoor Experiences, il Salone delle attività all’aria aperta a Paestum,... Casa Sanremo: Terre del Bussento protagonista a Italia in VetrinaRiflettori puntati, nei prossimi giorni, sulle Terre del Bussento a Casa Sanremo, cornice istituzionale del Festival di Sanremo, dove il progetto si... Successo per Terre del Bussento a Open Outdoor Experience a Paestum: tra gusto, incontri e promozione del territorio Si è conclusa con un bilancio più che positivo la partecipazione di Terre del Bussento a Open Outdoor Experiences, il Salone dedicato alle - facebook.com facebook