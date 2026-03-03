Storie di donne Storie di impresa | un progetto per raccontare l’imprenditoria femminile

A Brindisi, Impresa Donna Confesercenti ha avviato un nuovo progetto chiamato “Storie di donne. Storie di impresa”. Il programma ha l’obiettivo di mettere in evidenza le esperienze delle donne che gestiscono imprese locali, raccontando sia il loro percorso professionale che quello personale. L’iniziativa mira a dare maggiore visibilità alle imprenditrici del territorio e a valorizzare il loro ruolo nel tessuto economico locale.

BRINDISI - Nasce "Storie di donne. Storie di impresa", il nuovo progetto ideato e promosso da Impresa Donna Confesercenti Brindisi con l'obiettivo di dare voce alle donne imprenditrici del territorio e valorizzarne il percorso professionale e umano. L'iniziativa consiste in una rubrica social.