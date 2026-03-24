La nipote della principessa Diana, oggi 33enne, ha pubblicato una serie di foto del giorno delle nozze, accompagnandole con un romantico commento Lady Amelia Spencer festeggia il terzo anniversario di matrimonio con Greg Mallett e, come già accaduto in passato, ha scelto i social per condividere una tenere dedica con i suoi follower. La nipote della principessa Diana, oggi 33enne, ha pubblicato una serie di foto del giorno delle nozze, accompagnandole con un romantico commento: «Tre anni di matrimonio con il mio migliore amico». Il matrimonio tra Amelia e Mallett è stato celebrato nel marzo 2023 a Città del Capo, in Sudafrica, dopo una lunga relazione iniziata durante gli anni scolastici. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lady Amelia Spencer, nipote della principessa Diana, festeggia il terzo anniversario di matrimonio con Greg Mallett con una tenera dedica

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