A Milano si tiene una vasta esposizione dedicata all'arte metafisica, con oltre 400 opere esposte a Palazzo Reale e approfondimenti presso il Museo del Novecento, Palazzo Citterio e Gallerie d’Italia. La mostra presenta un percorso che ripercorre l'influenza degli artisti come De Chirico, Carrà, Morandi e Savinio sui sviluppi dell’arte dei secoli XX e XXI. L'evento si svolge in diverse location della città, offrendo una panoramica sulla diffusione di questa corrente artistica.

«Ogni cosa ha due aspetti: uno corrente quello che vediamo quasi sempre e che vedono gli uomini in generale, l’altro lo spettrale o metafisico che non possono vedere che rari individui in momenti di chiaroveggenza e di astrazione metafisica, così come certi corpi occultati da materia impenetrabile ai raggi solari non possono apparire che sotto la potenza di luci artificiali quali sarebbero i raggi x. » Così scriveva Giorgio de Chirico nel suo saggio del 1919 «Sull'arte metafisica», riassumendo, in poche righe, l’essenza della sua arte e della metafisica stessa, che non è tenebre e non è vuoto, ma ricerca « di ciò che è dopo le cose fisiche » e oltre la realtà percepita.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Metafisica/Metafisiche. Una grande mostra a Palazzo Reale. E non solo...

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