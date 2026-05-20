Al Mucir l' ultimo appuntamento di Note senza tempo con le musiche di Mozart e Beethoven

Da casertanews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Mucir, il Museo Civico del Risorgimento situato nella chiesa dell'ex convento di San Bonaventura a Santa Maria Capua Vetere, si terrà l'ultimo concerto della rassegna “Note senza tempo”. L’evento propone le composizioni di Mozart e Beethoven ed è organizzato dall’associazione “Armonia di Luce”. La manifestazione, giunta alla sua conclusione, si svolge in una location storica e intima, offrendo un’occasione per ascoltare musica classica dal vivo in un contesto ricco di fascino.

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Nella splendida cornice del Mucir, il Museo Civico del Risorgimento, presso la chiesa dell'ex convento di San Bonaventura a Santa Maria Capua Vetere, è in programma il terzo ed ultimo appuntamento con “Note senza tempo”, la rassegna pianistica di musica classica organizzata da “Armonia di Luce”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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