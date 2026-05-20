Al Mucir l' ultimo appuntamento di Note senza tempo con le musiche di Mozart e Beethoven
Al Mucir, il Museo Civico del Risorgimento situato nella chiesa dell'ex convento di San Bonaventura a Santa Maria Capua Vetere, si terrà l'ultimo concerto della rassegna “Note senza tempo”. L’evento propone le composizioni di Mozart e Beethoven ed è organizzato dall’associazione “Armonia di Luce”. La manifestazione, giunta alla sua conclusione, si svolge in una location storica e intima, offrendo un’occasione per ascoltare musica classica dal vivo in un contesto ricco di fascino.
Nella splendida cornice del Mucir, il Museo Civico del Risorgimento, presso la chiesa dell'ex convento di San Bonaventura a Santa Maria Capua Vetere, è in programma il terzo ed ultimo appuntamento con “Note senza tempo”, la rassegna pianistica di musica classica organizzata da “Armonia di Luce”. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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