Il Teatro San Carlo ha registrato il tutto esaurito sabato 14 marzo 2026 durante un concerto con il direttore d’orchestra Fabio Luisi e il pianista Alessandro Taverna. La serata ha visto eseguire musiche di Mozart e Beethoven, attirando un grande pubblico. La presenza degli artisti rappresenta un ritorno di rilievo per il teatro napoletano.

Ebbene, il concerto di sabato 4 marzo ha riunito in una sola serata tutte queste specifiche caratteristiche, regalando al numeroso publico presente, un’altro spettacolo di grande emozione, aggiungiamoci, poi, una location d’eccezione come quella del “nostro” Teatro San Carlo, e il gioco è fatto. Per la Stagione di Concerti 2025 2026, e in data unica, il Massimo napoletano ha registrato un graditissimo ritorno per due grandi artisti, molto amati dal pubblico del San Carlo e dall’Orchestra omonima: Il direttore Fabio Luisi e il pianista Alessandro Taverna, impegnati in un interessante programma di sala. Due nomi di grande richiamo nel vasto... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Un gradito ritorno al Teatro San Carlo per Luisi e Taverna: musiche di Mozart e Beethoven

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