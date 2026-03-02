Suoni del Sud stagione 2026 | appuntamento con ‘L' ultimo canto di Mozart’

Venerdì 6 marzo alle 20 si terrà l'apertura di Suoni del Sud 2026 con l'esecuzione de ‘L'ultimo canto di Mozart’. L'evento segna l'inizio della stagione musicale e coinvolge un'orchestra che interpreterà le composizioni del compositore austriaco. L'appuntamento si svolge in una sede dedicata ai concerti classici e richiama appassionati e appassionate di musica.

Saranno le note immortali e solenni di Wolfgang Amadeus Mozart a dare ufficialmente il via, venerdì 6 marzo alle 20.30, alla quinta stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Territoriale ‘Suoni del Sud’. Un’apertura nel segno del genio assoluto, con un programma intitolato ‘L'ultimo canto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it ICO Suoni del Sud, stagione 2025/2026: appuntamento con i musicisti del Conservatorio Umberto GiordanoLa quarta stagione concertistica dell’Orchestra Suoni del Sud rinnova il suo appuntamento fisso con le eccellenze del territorio. Al Teatro Giordano appuntamento con il ‘Gran Galà di Capodanno’ dell'orchestra 'Suoni del Sud'La quarta stagione concertistica dell’Orchestra sinfonica territoriale ‘Suoni del Sud’ si conclude martedì 30 dicembre alle 20. Contenuti utili per approfondire Suoni del Sud. Temi più discussi: Foggia, al via la XVIII edizione del Concorso nazionale Umberto Giordano: il Teatro pronto ad accogliere 1.500 giovani talenti; IL CINEMA CHE ASCOLTA L’ANIMA DEL SUD, A MESORACA ATTANASIO GUIDA GLI STUDENTI DEL LOMBARDI SATRIANI TRA SUONI, MEMORIA E IDENTITÀ; Sang. Intervista a Dario Jacque; Terza edizione del Sonoro Sud Festival a Ruvo di Puglia 20-23 febbraio 2026. Suoni del Sud, stagione 2026: appuntamento con ‘L'ultimo canto di Mozart’Per lavorare senza scorciatoie servono risorse, tempo, competenze, libertà di fare domande. Con due caffè al mese sostieni una redazione che non deve compiacere nessuno, solo i fatti. Il beneficio è ... foggiatoday.it Foggia, l’ultimo canto di Mozart inaugura la quinta stagione dell’Orchestra Suoni del SudSaranno le note immortali e solenni di Wolfgang Amadeus Mozart a dare ufficialmente il via, venerdì 6 marzo alle ore 20.30, alla Quinta Stagione Concertistica dell’Orchestra Sinfonica Territoriale ... mediterranews.org Sulla Gazzetta del Mezzogiorno di oggi si parla della Quinta stagione dell'Orchestra Suoni del Sud che prenderà il via il prossimo 6 marzo al Teatro Umberto Giordano Official Per informazioni è possibile telefonare al numero 324.5912249. Alice Amatore Epis - facebook.com facebook GIO Festival verrà presentato oggi in #BIT. Un festival operistico fortemente voluto da un partenariato composto dalla Camera di Commercio di Foggia, dal Comune di Foggia, dall’Università di Foggia, dall’Orchestra Suoni del Sud e dal Conservatorio Umberto x.com