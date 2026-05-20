al mondiale di calcio debutta il 3d var

Al Mondiale di calcio si farà il debutto del sistema 3D VAR, un'innovazione tecnologica che mira a rendere più precise le decisioni arbitrali. L'accordo tra Lenovo e la FIFA ha portato all'implementazione di questa tecnologia, che consente di analizzare le azioni di gioco in modo più dettagliato e immediato. Questa novità rappresenta un passo avanti nell'evoluzione delle tecnologie applicate allo sport, con l'obiettivo di migliorare la gestione delle situazioni di gioco e ridurre gli errori arbitrali.

Sarà un mondiale sempre più tecnologico, purtroppo senza di noi. Il pianeta calcio però va avanti e in questo senso l’accordo tra Lenovo e Fifa per rendere ancora più semplice le decisioni in campo sarà la grande prova di ciò che succederà poi nei prossimi campionati. E quindi, oltre al lancio di Fifa AI Pro – una piattaforma di insight e analisi dei dati in tempo reale messa a disposizione per tutte le 48 squadre della competizione – ecco la nuova frontiera della VAR in 3D. Perché, come ha detto il Presidente del Comitato Arbitri Pierluigi Collina in un incontro a Spazio Lenovo, “vogliamo dare a chi dirige il gioco uno strumento di comprensione maggiore di quello che succede, in modo che le decisioni vengano prese nel minor tempo possibile”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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