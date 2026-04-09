Ecco la lista dei 52 arbitri che vanno al Mondiale | l' unico italiano è Mariani e Di Bello al Var

Da gazzetta.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati annunciati i nomi degli arbitri che prenderanno parte ai prossimi Mondiali. Tra loro, un solo italiano, che ricoprirà il ruolo di arbitro principale, mentre altri italiani saranno assistenti o incaricati al VAR. La lista comprende complessivamente 52 arbitri provenienti da diversi paesi, con vari incarichi in campo e al video assistente. La selezione riguarda anche direttori di gara e assistenti specificamente designati per le partite del torneo.

Sarà Maurizio Mariani l'unico arbitro italiano ai Mondiali che si svolgeranno dall'11 giugno al 19 luglio prossimi negli Usa, in Messico e in Canada. Nell'elenco reso noto dalla Fifa sono in totale quattro gli italiani "convocati" dal capo degli arbitri, Pierluigi Collina. Oltre a Mariani di Aprilia, come assistenti sono stati designati Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Uno anche il rappresentante italiano al Var, sarà Marco Di Bello.  Il processo di selezione è durato oltre tre anni e l'elenco pubblicato dalla Federcalcio mondiale (Fifa) comprende in totale 52 arbitri, 88 assistenti arbitrali e 30 Vmo (Video Match Official), provenienti da tutte e sei le confederazioni e dalle 50 federazioni affiliate, rappresentando la più ampia selezione di ufficiali di gara nella storia della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Ecco la lista dei 52 arbitri che vanno al Mondiale: l'unico italiano è Mariani (e Di Bello al Var)

Mariani unico arbitro italiano ai Mondiali 2026, Di Bello al VarLa Fifa ha reso noto l’elenco degli arbitri designati per i Mondiali 2026 di calcio in programma dall’11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Usa.

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