Durante la trasmissione Open VAR su Dazn, Dino Tommasi ha esaminato il contatto tra Frattesi e Scalvini durante la partita tra Inter e Atalanta, sottolineando come il rigore non sia stato concesso e criticando la decisione del direttore di gara. L’episodio ha suscitato discussioni sull’intervento o meno del VAR, con particolare attenzione al mancato intervento che avrebbe potuto modificare l’esito della partita.

Calciomercato Juventus: Koné e Goretzka (a zero) i nomi a centrocampo. Ma per l’attacco il ‘colpo’ è già in casa. Dentro alle mosse dei bianconeri Inter tra campo e mercato: chi arriva e chi parte in estate! Novità dagli infortunati Calhanoglu, Bastoni e Lautaro. Ultimissime Sabelli Genoa, ci siamo per il rinnovo! I dettagli dell’intesa già trovata Mercato Milan, Leao verso l’addio in estate? Tare ha già individuato un profilo per sostituirlo! Gol annullato Conceicao, Open VAR su Udinese Juve: «Giusto non convalidare la rete per questi quattro parametri». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Frattesi Scalvini Inter Atalanta, Open VAR contro la decisione di Manganiello: «Questo è calcio di rigore e il VAR sarebbe dovuto intervenire!»

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