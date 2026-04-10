Il MArRC guarda al futuro tra numeri record internazionalità e l' ambizione della nuova sala Bronzi
Il museo archeologico di Reggio Calabria ha registrato numeri record e si prepara a nuove sfide grazie a una ristrutturazione organizzativa. La creazione di una nuova sala dedicata ai Bronzi rappresenta un passo importante in questa direzione. La struttura si rivolge a un pubblico internazionale, mantenendo un forte legame con il territorio locale. La strategia futura si basa su una pianificazione che integra crescita, internazionalizzazione e valorizzazione del patrimonio.
Il museo archeologico di Reggio Calabria guarda al futuro e si dota di uno strumento organico per definire azioni, priorità e una visione proiettata agli scenari internazionali ma sempre dentro un rapporto di forte radicamento con la città.Stamattina nella terrazza del MArRC (per la quale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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Livigno e i Giochi della svolta. Ora si guarda al futuro: “Inizia una nuova sfida”Livigno (Sondrio), 24 febbraio 2026 – Ci sono eventi che attraversano un territorio.