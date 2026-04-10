Il MArRC guarda al futuro tra numeri record internazionalità e l' ambizione della nuova sala Bronzi

Il museo archeologico di Reggio Calabria ha registrato numeri record e si prepara a nuove sfide grazie a una ristrutturazione organizzativa. La creazione di una nuova sala dedicata ai Bronzi rappresenta un passo importante in questa direzione. La struttura si rivolge a un pubblico internazionale, mantenendo un forte legame con il territorio locale. La strategia futura si basa su una pianificazione che integra crescita, internazionalizzazione e valorizzazione del patrimonio.