Serata conclusiva a Recco per Chimica e cucina | a cena con Pietro Mascagni

A Recco si è conclusa la rassegna “Chimica e cucina” con un evento che ha incluso una cena ispirata a Pietro Mascagni. Durante la serata sono state lette alcune strofe di un brano dedicato al vino, che ha accompagnato il menù. La manifestazione ha coinvolto gli spettatori in un’esperienza tra musica, cucina e poesia, offrendo un momento di confronto culturale e gastronomico.