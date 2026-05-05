Serata conclusiva a Recco per Chimica e cucina | a cena con Pietro Mascagni
A Recco si è conclusa la rassegna “Chimica e cucina” con un evento che ha incluso una cena ispirata a Pietro Mascagni. Durante la serata sono state lette alcune strofe di un brano dedicato al vino, che ha accompagnato il menù. La manifestazione ha coinvolto gli spettatori in un’esperienza tra musica, cucina e poesia, offrendo un momento di confronto culturale e gastronomico.
“Viva il vino spumeggiante, Nel bicchiere scintillante, Come il riso dell'amante Mite infonde il giubilo! Viva il vino ch'è sincero, Che ci allieta ogni pensiero, E che annega l'umor nero, Nell'ebbrezza tenera.”. Queste sono le parole del celebre brindisi di Cavalleria Rusticana, capolavoro.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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