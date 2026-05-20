Al festival del cinema è stata riproposta una scena che ha catturato l’attenzione di molti: il celebre match tra Argentina e Inghilterra ai Mondiali del 1986. La partita, ricordata anche come “la” partita, rappresentò molto più di una semplice sfida sportiva. Si trattò di uno scontro tra due nazioni che, pochi anni prima, erano state coinvolte in un conflitto armato. La scena è stata rivista in un contesto diverso, quello del cinema, e ha suscitato riflessioni sulla storia tra i due Paesi.

Non fu solo una partita. Fu "la" partita. Quello scontro fra Argentina e Inghilterra, ai Mondiali del 1986, fu lo scontro fra due popoli che pochi anni prima si erano sparati addosso. Fu la partita di due goal memorabili. Uno ingannevole e geniale. L’altro, conficcato come un assolo di sax dentro l’eternità. Si chiama " The Match ", "El partido". È stato presentato in anteprima mondiale al festival di Cannes. È un documentario su una partita leggendaria, giocata quarant’anni fa. Su due reti entrate dritte nella Storia. Una, "la mano de Dios", la furbizia di un ragazzo cresciuto nelle strade. L’altra, il goal del secolo. Uno slalom infinito fra avversari: sfrontatezza, orgoglio, velocità, un action painting alla Jackson Pollock. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Al festival del cinema rivive una sfida che valeva più del calcio. ’The Match’, Diego segna anche a Cannes

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ELSA MARTINELLI - La diva che sfidò le maggiorate e conquistò Hollywood

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Cinema: al via la 79ª edizione del Festival di Cannes

Il cinema, il mare, Dior Beauty: dentro la suite più esclusiva del Festival di Cannes, una "cabane marittima" di bellezza. Con una sorpresa profumata, dalla scia di mandorlaUn rifugio couture sospeso sull’orizzonte blu della Côte d’Azur (e sul rosso del red carpet).

‘The Match’ è molto più di un documentario sul calcioA Cannes Juan Cabral e Santiago Franco ci riportano a quel 22 giugno 1986 e a quell’Argentina-Inghilterra diventati mitologia dello sport. E a quei due gol di Diego che nessuno ha più dimenticato. Li ... rollingstone.it

The Match: oltre a Maradona e alla mano di Dio c'è di più, e questo documentario lo racconta benissimoArgentina-Inghilterra del 1986, una delle partite più famose della storia del calcio diventa il punto di partenza e focale per una miriade di storie avvicenti e appassionanti. Ecco com'è The Match, il ... comingsoon.it