U n rifugio couture sospeso sull’orizzonte blu della Côte d’Azur (e sul rosso del red carpet). Camminare nei corridoi del Hôtel Barrière Le Majestic durante il Festival di Cannes ha un qualcosa di magico: per un istante, ci si sente parte di quel mondo sospeso ed eterno che è il cinema internazionale. È in questa atmosfera senza tempo che la maison Dior invita molte sue protagoniste a vivere una parentesi di bellezza in una Suite esclusiva, al sesto piano dell’iconico hotel, custode da quasi un secolo del passaggio di attrici, registi, fotografi e muse del grande schermo. Ci siamo state anche noi. Mano tra i capelli e sguardo magnetico: Robert Pattinson è il nuovo uomo Dior X Un tour nella Dior Suite di Cannes. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il cinema, il mare, Dior Beauty: dentro la suite più esclusiva del Festival di Cannes, una "cabane marittima" di bellezza. Con una sorpresa profumata, dalla scia di mandorla

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