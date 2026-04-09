EVA il thriller psicologico di Emanuela Rossi arriva al cinema | un film che interroga il futuro dei bambini e del pianeta

Dal 21 aprile 2026 arriva nelle sale italiane il film “EVA”, un thriller psicologico diretto da Emanuela Rossi e distribuito da Courier Film. La pellicola affronta temi legati al futuro dei bambini e del pianeta, offrendo una narrazione che invita a riflettere su questioni ambientali e sociali. La data di uscita è stata annunciata ufficialmente e il film sarà disponibile nelle sale di tutta Italia.

Dal 21 aprile 2026 arriva nelle sale italiane “EVA”, il nuovo film diretto da Emanuela Rossi, distribuito da Courier Film. Dopo il passaggio al Torino Film Festival e la selezione al Los Angeles Italia Film Festival, l’opera si presenta al pubblico come un thriller psicologico intenso e fuori dagli schemi, capace di unire racconto cinematografico e impegno civile. L’anteprima è in programma il 20 aprile al Cinema Troisi di Roma. Interpretato da Carol Duarte, Edoardo Pesce, Tommaso Zoppi, Giordano De Plano e Roberta Mattei, con la partecipazione straordinaria di Antonio Gerardi, il film si distingue anche per la direzione della fotografia di Luca Bigazzi e le musiche originali di Pasquale Catalano. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “EVA”, il thriller psicologico di Emanuela Rossi arriva al cinema: un film che interroga il futuro dei bambini e del pianeta Dal 21 aprile al cinema “Eva” di Emanuela Rossi“EVA” di EMANUELA ROSSI Un thriller psicologico che scuote le coscienze e lancia un appello alla società civile con Carol Duarte, Edoardo Pesce,... ‘EVA’: ‘un film psicologico che scuoterà la coscienza’Il 21 aprile arriva al cinema un film di grande sensibilizzazione sociale che poggia su un sostrato thriller piscologico. Si parla di: 'EVA' di Emanuela Rossi; EVA, il thriller psicologico di Emanuela Rossi arriva al cinema: un film che interroga il futuro dei bambini e del pianeta.