Dal 21 aprile arriva nelle sale il film “Eva” di Emanuela Rossi, un thriller psicologico che mette in discussione le percezioni dello spettatore. La pellicola affronta tematiche intense e si concentra su una narrazione che coinvolge i personaggi principali in situazioni di tensione e mistero. La regista ha scelto di raccontare la storia senza lasciare spazio a interpretazioni troppo complesse, puntando sulla forza delle immagini e delle emozioni.

“EVA” di EMANUELA ROSSI Un thriller psicologico che scuote le coscienze e lancia un appello alla società civile con Carol Duarte, Edoardo Pesce, Tommaso Zoppi, Giordano De Plano e Roberta Mattei e la partecipazione straordinaria di Antonio Gerardi Direzione della fotografia di Luca Bigazzi Musiche originali di Pasquale Catalano Dal 21 aprile 2026 al cinema con Courier Film Anteprima 20 aprile al Cinema Barberini – Roma Dopo la presentazione in concorso al Torino Film Festival e la selezione al Los Angeles Italia Film Festival 2026 (8–14 marzo), EVA, opera seconda di Emanuela Rossi, arriva nelle sale italiane dal 21 aprile 2026 con Courier Film e interpretato da Carol Duarte, Edoardo Pesce, Tommaso Zoppi, Giordano De Plano e Roberta Mattei, con la partecipazione straordinaria di Antonio Gerardi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Dal 21 aprile al cinema “Eva” di Emanuela Rossi

LORENZO MATTOTTI, Romics d’Oro per l’edizione di aprile di Romics alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile 2026Nato a Brescia nel 1954, Lorenzo Mattotti è riconosciuto come una delle figure più autorevoli e influenti della scena artistica internazionale,...

Rottamazione quinquies: via libera alle domande dal 21 gennaio, scadenza il 30 aprileLa quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, la cosiddetta rottamazione quinquies, sta per partire ufficialmente.

EVA - un film di Emanuela Rossi dal 21 aprile al cinema.

Altri aggiornamenti su Emanuela Rossi.

Discussioni sull' argomento 'Eva' di Emanuela Rossi dal 21 aprile 2026 in sala con Courier Film; Dal 21 aprile in sala Eva di Emanuela Rossi con Edoardo Pesce e Carol Duarte (News); Eva: il trailer del thriller psicologico e ambientalista con Edoardo Pesce e Carol Duarte al cinema il 21 aprile.

EVA, opera seconda di Emanuela Rossi, arriva nelle sale italiane dal 21 aprile 2026. Link in bio > #film / #cinema #movie #cinematography #hollywood #recensione #anteprima #netflix #instagood #director #filmmaker #instamovies #video #cinematografico # facebook