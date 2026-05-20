AI Week 2026 | tutto sulla fiera della tecnologia più importante in Europa
L’AI Week 2026 si presenta come l’evento più rilevante nel settore tecnologico in Europa, attirando aziende e professionisti da tutto il continente. La fiera, dedicata alle innovazioni nell’intelligenza artificiale, si svolge ogni anno e quest’edizione promette di mettere in mostra le ultime novità, con un’attenzione particolare agli sviluppi più recenti. Le aziende partecipanti presentano prodotti e soluzioni che segnano un passo avanti nel campo, riflettendo un’accelerazione senza precedenti nel progresso delle tecnologie AI.
Corre a velocità sempre più supersonica, l’intelligenza artificiale, raggiungendo numeri mai toccati prima d’ora. Trecentosedici miliardi di euro entro il 2030. È la traiettoria che Grand View Research disegna per il mercato europeo dell’IA: dai 56,7 miliardi stimati per il 2025, la crescita potrebbe toccare il 457 per cento nell’arco di un quinquennio, con un tasso annuale composto del 33,2 per cento. Numeri che fotografano un’opportunità enorme, ma anche un ritardo che il Vecchio Continente non può affatto permettersi di ignorare. È in questo contesto che Milano ospita la settima edizione della AI Week, il principale evento divulgativo sull’intelligenza artificiale a livello europeo, negli spazi di Fiera Milano Rho. 🔗 Leggi su Panorama.it
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