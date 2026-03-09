Didacta Italia 2026 | al via la decima edizione della più importante Fiera sull’innovazione della scuola

Dal 11 al 13 marzo 2026 si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze la decima edizione di Didacta Italia, la principale fiera nazionale dedicata all’innovazione nel settore scolastico. L’evento, giunto alla sua tredicesima edizione, si rivolge a docenti, dirigenti e operatori scolastici offrendo un’occasione di aggiornamento e confronto sulle novità in ambito educativo.

Torna dall’11 al 13 marzo 2026 alla Fortezza da Basso di Firenze, Didacta Italia, l’evento fieristico nazionale più importante dedicato all’innovazione del mondo della scuola, giunto alla 13esima edizione in grado di offrire ai docenti, dirigenti e operatori scolastici un’esperienza formativa completa e di alta qualità. Grazie alla presenza delle principali istituzioni e aziende, Didacta Italia trasformerà Firenze e la Fortezza in un laboratorio di idee e progetti per l’istruzione del futuro, favorendo il dibattito sul mondo dell’istruzione fra enti istituzionali, associazioni, imprenditori, insegnanti, dirigenti scolastici e ambito accademico. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Didacta Italia 2026, al via la Fiera sull'innovazione della scuola: 13esima edizione dedicata a Carlo Collodi

FIRENZE, 6 marzo – La città di Firenze si prepara a ospitare la tredicesima edizione di Didacta Italia, il più importante evento nazionale dedicato all'innovazione nel mondo della scuola. Dal 11 al 13

Il 13 marzo alle 13:30 terrò un laboratorio dedicato alle Nuove Indicazioni Nazionali in cui vi spiegherò come le attività musicali possano diventare lo strumento pe

Nel corso della prossima edizione di Fiera Didacta Italia 2026, la Rete delle Scuole Dialogiche presenterà una serie di seminari dedicati all'innovazione educativa e alla costruzione di nuove alleanze formative tra scuola e comunità.