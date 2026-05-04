Didacta Italia arriva in Abruzzo | a ottobre Lanciano Fiera ospita il più importante evento sulla scuola del futuro

A ottobre 2026, Lanciano Fiera in Abruzzo ospiterà Didacta Italia, evento dedicato alle novità nel settore scolastico e all’innovazione nella didattica. L’appuntamento si terrà dal 21 al 23 e segue il successo dell’edizione precedente, svoltasi a Firenze presso la Fortezza da Basso. La manifestazione riunisce professionisti del settore, istituzioni e aziende che operano nel campo dell’istruzione.

Didacta Italia, dopo il successo dell’ultima edizione svoltasi alla Fortezza da Basso di Firenze nel marzo scorso arriva in Abruzzo negli spazi espositivi di Lanciano Fiera dal 21 al 23 ottobre 2026. A darne notizia sono il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, e l’assessore.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Didacta Italia sbarca in Abruzzo: a Lanciano la “capitale della scuola” dal 21 al 23 ottobreL’Abruzzo si prepara a ospitare per la prima volta Didacta Italia, il più grande appuntamento fieristico dedicato alla scuola e all’innovazione... Didacta Italia 2026: al via la decima edizione della più importante Fiera sull’innovazione della scuolaTorna dall’11 al 13 marzo 2026 alla Fortezza da Basso di Firenze, Didacta Italia, l’evento fieristico nazionale più importante dedicato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 'La Toscana fa scuola' a Didacta Italia 2026: 28 eventi formativi e uno spazio di oltre 240 mq; Intelligenza artificiale per i docenti: come creare unità di apprendimento efficaci? Quali strumenti usare?; Un videogioco ai Licei Poliziani. Ora il latino viaggia nel futuro; Settimana della Didattica d’archivio: in Classense la mostra Viva l’Italia, viva la Repubblica! dedicata agli 80 anni dal referendum del 2 giugno 1946. Didacta Italia sbarca in Abruzzo: a Lanciano la capitale della scuola dal 21 al 23 ottobre 2026Dopo il record di presenze alla Fortezza da Basso, il più importante evento mondiale sulla didattica del futuro approda per la prima volta nella regione. Quinto spin off nazionale, coinvolgerà tutti i ... orizzontescuola.it Scuola, arriva in Abruzzo l'evento formativo Didacta ItaliaE' il più grande evento dedicato alla formazione di tutte le categorie del settore e degli amministratori locali ... ekuonews.it Dallo stand FISM a Didacta Italia 2026 alle pagine di Avvenire, il passo è davvero breve! - facebook.com facebook