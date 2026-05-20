Ai Piani dei Resinelli un laboratorio di turismo sostenibile | sventola anche qui la bandiera verde di Legambiente

A Piani dei Resinelli, un’altitudine tra i 1.200 e i 1.300 metri, si trova un laboratorio dedicato al turismo sostenibile. L’area si estende tra le province di Lecco, Abbadia, Ballabio e Mandello, ed è situata alle pendici della Grigna, con una vista sul lago di Como. Recentemente, una bandiera verde è stata issata nella zona, simbolo riconosciuto di pratiche eco-compatibili nel settore turistico. La presenza di questa bandiera indica il rispetto di specifici standard ambientali e di sostenibilità.

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Lecco – Una bandiera verde sventola a i Piani dei Resinelli, l’altopiano tra i 1.200 e i 1.300 metri suddiviso tra Lecco, Abbadia, Ballabio e Mandello, alle pendici della Grigna da cui si domina il lago di Como. L’hanno issata gli attivisti di Legambiente per premiare Sofia e Simone e riconoscere il valore del loro Resinelli Tourism Lab, un vero e proprio laboratorio di turismo sostenibile in una delle località delle montagne lecchesi più sottoposte al turismo di massa. Ai Resinelli, a meno di un’ora di macchina da Milano, ogni fine settimana salgono infatti migliaia di escursionisti, villeggianti, visitatori, per una gita fuori porta, salire in Grignetta, percorrere uno dei numerosi sentieri, addentrarsi nel Parco minerario, raggiungere la passerella panoramica, pedalare in mezzo ai boschi, lanciarsi con tute alari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ai Piani dei Resinelli un laboratorio di turismo sostenibile: sventola anche qui la bandiera verde di Legambiente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tutela della montagna: al Resinelli Tourism Lab la "bandiera verde" di LegambienteSono tre le realtà lombarde premiate quest'anno da Legambiente per il Summit bandiere verdi. Turismo montano: il Comune di Chiuro ottiene la bandiera verde di LegambienteSono tre le realtà lombarde premiate quest'anno da Legambiente per il Summit bandiere verdi con l'apposito vessillo: tra queste c'è anche una... Ai Piani dei Resinelli un laboratorio di turismo sostenibile: sventola anche qui la bandiera verde di LegambienteLecco, riconoscimento a Sofia Bolognini e Simone Masdea per la loro attività ai piedi della Grignetta. Accompagnano i visitatori con trekking lenti e organizzano festival, bagni di foresta e tante a ... ilgiorno.it Ai Resinelli si potenziano le reti di acquedotto: al via lavori per 1,2 milioni di euroLario Reti Holding darà il via questa settimana a un importante piano di interventi destinato alla località montana dei Piani dei Resinelli. Il progetto, che interesserà i territori comunali di Abbadi ... leccotoday.it