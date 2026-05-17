Tutela della montagna | al Resinelli Tourism Lab la bandiera verde di Legambiente

Quest’anno, Legambiente ha assegnato le bandiere verdi a tre realtà lombarde nel quadro del Summit dedicato alla tutela della montagna. Tra queste spicca il Resinelli Tourism Lab, un progetto avviato nel 2020 ai Piani Resinelli. Il laboratorio si occupa di sviluppare proposte per un turismo sostenibile in una delle aree montane più frequentate da visitatori provenienti da fuori regione. La premiazione riconosce l’impegno di questa iniziativa nel promuovere pratiche più rispettose dell’ambiente montano.

Sono tre le realtà lombarde premiate quest'anno da Legambiente per il Summit bandiere verdi. Fra queste c'è il Resinelli Tourism Lab, nato nel 2020 ai Piani Resinelli come laboratorio di progettazione turistica sostenibile in una delle località più sottoposte al turismo di massa delle montagne. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Turismo montano: il Comune di Chiuro ottiene la bandiera verde di LegambienteSono tre le realtà lombarde premiate quest'anno da Legambiente per il Summit bandiere verdi con l'apposito vessillo: tra queste c'è anche una...

Una giornata nel segno della pulizia spiagge al Parco Marittimo. Legambiente: "Un'area rinata che tutela la biodiversità"Domenica scorsa, nell'ambito della campagna nazionale di Legambiente "Spiagge e fondali puliti", a Ravenna è stata organizzata una giornata volta...

In Commissione Agricoltura @ConsLomb audizione sul Piano di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale #Acqua #Ambiente #Agricoltura #Territorio #bonifica @FRomani_ @GiacomoCose @DelBono2018 @Alessan27421577 @JacopoScandella @Fl x.com

Progetto e finanziamento per la tutela della montagna cortoneseContributo per la manutenzione del patrimonio arboreo e la prevenzione degli incendi grazie a Unione dei Comuni del Pratomagno e Regione Toscana Una stretta di mano dal significato profondo quella fra ... lanazione.it

Cave e tutela delle Apuane. I big snobbano il confronto sul futuro della montagnaAl tavolo due cartonati affiancano Antonella Bundu. Quello che doveva essere un confronto a sei occhi tra i tre concorrenti alla presidenza della Regione, si è infatti trasformato in una tribuna ... lanazione.it