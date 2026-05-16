Turismo montano | il Comune di Chiuro ottiene la bandiera verde di Legambiente
Il Comune di Chiuro è stato riconosciuto da Legambiente con la bandiera verde durante il Summit dedicato al turismo montano. La premiazione coinvolge tre realtà della Lombardia, una delle quali si trova in Valtellina. La motivazione ufficiale riguarda l'impegno nel tutelare la stagione degli amori dei cervi, limitando l'interferenza umana e preservando così il ciclo naturale degli animali selvatici. Il riconoscimento si inserisce in un contesto di attenzione alle pratiche sostenibili nel settore turistico di montagna.
Sono tre le realtà lombarde premiate quest'anno da Legambiente per il Summit bandiere verdi con l'apposito vessillo: tra queste c'è anche una località valtellinese, cioè il Comune di Chiuro, per aver scelto di proteggere la delicata stagione degli amori dei cervi, riducendo il disturbo umano in. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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