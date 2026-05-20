ai investimenti e buona governance le tre sfide della farmaceutica italiana

La farmaceutica italiana rappresenta un settore chiave per l’economia nazionale, con un ruolo importante nel mantenere la competitività del paese. Recentemente si sono intensificate le discussioni su tre aspetti fondamentali: l’adozione dell’intelligenza artificiale, gli investimenti necessari per lo sviluppo e l’importanza di una buona governance aziendale. In un contesto di tensioni geopolitiche ed economiche, il settore si confronta con sfide che richiedono strategie mirate per garantire sostenibilità e innovazione.

La farmaceutica italiana è qualcosa di più di una semplice industria, è un motore di crescita e competitività dal quale l’Italia non può e non deve prescindere, specialmente in tempi di grandi e sistemiche tensioni geopolitiche, dunque economiche. L’occasione per ribadirlo è arrivata con la seconda edizione dell’evento presso Villa Spalletti Trivelli, a pochi passi dal Quirinale, Il valore strategico dell’industria Life Science, promosso e organizzato dalle riviste Formiche e Healthcare policy. Dopo il successo della prima edizione, l’obiettivo è stato sempre lo stesso, proseguire il dialogo sul valore strategico dell’industria life science, un comparto capace di coniugare innovazione, sviluppo economico e occupazione qualificata, rafforzando la leadership industriale del Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net

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** *Reaffirms FG Readiness to de-risk private investments, policy stability under President Tinubu*

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