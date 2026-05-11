Come rispondere alle sfide globali della farmaceutica L’incontro di Farmindustria

Durante un recente incontro organizzato da Farmindustria, si è parlato delle sfide che l’industria farmaceutica europea deve affrontare. Le tensioni geopolitiche, le pressioni statunitensi sui prezzi dei farmaci, la crescente competitività della Cina e l’indebolimento delle catene di approvvigionamento sono stati i temi principali discussi. La discussione ha evidenziato la necessità di ripensare le strategie del settore in un quadro internazionale in rapido mutamento.

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