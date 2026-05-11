Come rispondere alle sfide globali della farmaceutica L’incontro di Farmindustria

Da formiche.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un recente incontro organizzato da Farmindustria, si è parlato delle sfide che l’industria farmaceutica europea deve affrontare. Le tensioni geopolitiche, le pressioni statunitensi sui prezzi dei farmaci, la crescente competitività della Cina e l’indebolimento delle catene di approvvigionamento sono stati i temi principali discussi. La discussione ha evidenziato la necessità di ripensare le strategie del settore in un quadro internazionale in rapido mutamento.

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In un contesto segnato da tensioni geopolitiche, pressioni americane sul prezzo dei farmaci, crescente competitività cinese e catene di approvvigionamento sempre più fragili, l’industria farmaceutica europea deve ridefinire il proprio ruolo strategico. È il messaggio emerso dall’incontro “Innovazione e produzione di valore. Industria farmaceutica in Italia, una leadership da difendere al tempo della Most favored nation”, organizzato oggi da Farmindustria presso lo stabilimento Bayer di Garbagnate Milanese, dove industria, ricerca, istituzioni si sono riuniti attorno a una domanda di fondo: come reagire a tempi complessi senza perdere capacità produttiva, innovazione e sovranità industriale.🔗 Leggi su Formiche.net

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