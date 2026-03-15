Dalla governance ai talenti le sfide dell’IA per la sicurezza dell’Italia

L’Intelligenza Artificiale sta diventando un elemento chiave per la sicurezza nazionale e la difesa del Paese, passando dall’ambito tecnologico a quello strategico. Le sfide legate alla governance e alla gestione dei talenti sono al centro delle discussioni tra esperti e autorità, che cercano di adattare le strutture esistenti alle nuove esigenze imposte dall’innovazione.

L’Intelligenza Artificiale non è più solo una promessa tecnologica, ma un elemento determinante per garantire la sicurezza nazionale e la difesa del Paese. Con la pubblicazione del documento programmatico “IA e Difesa – Strategia della Difesa in materia di Intelligenza Artificiale”, approvato dal ministro Guido Crosetto, l’Italia traccia una rotta ambiziosa: integrare l’IA in ogni ambito militare entro i prossimi tre anni.?Etica, diritto umanitario e il controllo umano?Il primo pilastro della strategia italiana è la centralità dell’essere umano. L’implementazione dell’IA avverrà nel rigoroso rispetto del Diritto Internazionale Umanitario (DIU). 🔗 Leggi su Formiche.net

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Sarò per sempre un militante, proprio come voi giovani di Forza Italia. x.com