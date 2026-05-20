AI dal licenziamento alla rinascita professionale | le nuove imprese italiane ridanno dignità al lavoro senior

Negli ultimi tempi, alcune nuove imprese italiane sono nate con l’obiettivo di offrire nuove occasioni di lavoro a professionisti più maturi, spesso sostituiti dai processi di automazione e digitalizzazione. Queste startup, guidate da giovani imprenditori, si concentrano sulla valorizzazione delle competenze di chi ha accumulato esperienza nel tempo. In un mercato del lavoro in evoluzione, si registrano iniziative che cercano di ridare dignità e opportunità a una fascia di lavoratori spesso considerata in uscita.

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Le startup guidate da giovani imprenditori creano opportunità per chi è stato sostituito dall’automazione. Il mercato del lavoro italiano sta affrontando una trasformazione radicale che vede da un lato le grandi aziende sostituire il personale umano con sistemi di Intelligenza Artificiale, dall’altro nascere nuove realtà imprenditoriali che puntano proprio sul valore delle relazioni umane. Un fenomeno che emerge con forza nel settore cosmetico italiano, che nel 2026 ha raggiunto un valore di 2,21 miliardi di dollari con previsioni di crescita del 5,56 per cento annuo. Il caso di Giulia, laureata in Architettura che si è vista sostituire dall’AI mentre lavorava nel customer care di un’azienda, rappresenta una storia sempre più comune. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - AI, dal licenziamento alla rinascita professionale: le nuove imprese italiane ridanno dignità al lavoro senior ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Infermieri demansionati, riconosciuto il danno alla loro dignità professionaleLECCE – Sette infermieri professionali, quattro donne e tre uomini, hanno ottenuto dal giudice del lavoro il riconoscimento dell’illecito... AI e lavoro: Benevento al centro del roadshow per le imprese?? Cosa scoprirai Come può l'IA proteggere i lavoratori dagli infortuni sul lavoro? Quali competenze servono alle micro-imprese per non restare...