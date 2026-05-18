Infermieri demansionati riconosciuto il danno alla loro dignità professionale

Sette infermieri, di cui quattro donne e tre uomini, hanno ottenuto dal giudice del lavoro il riconoscimento di un illecito demansionamento. La causa è stata intentata contro la società che gestisce la clinica cittadina, e il giudice ha riconosciuto il danno alla loro dignità professionale. La vicenda riguarda il riconoscimento di un trattamento non conforme alle mansioni originariamente affidate agli infermieri. La sentenza è stata emessa nel contesto di un procedimento legale avviato dai professionisti coinvolti.

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