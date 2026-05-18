Infermieri demansionati riconosciuto il danno alla loro dignità professionale
Sette infermieri, di cui quattro donne e tre uomini, hanno ottenuto dal giudice del lavoro il riconoscimento di un illecito demansionamento. La causa è stata intentata contro la società che gestisce la clinica cittadina, e il giudice ha riconosciuto il danno alla loro dignità professionale. La vicenda riguarda il riconoscimento di un trattamento non conforme alle mansioni originariamente affidate agli infermieri. La sentenza è stata emessa nel contesto di un procedimento legale avviato dai professionisti coinvolti.
LECCE – Sette infermieri professionali, quattro donne e tre uomini, hanno ottenuto dal giudice del lavoro il riconoscimento dell’illecito demansionamento lamentato nei confronti della società Cdlh Gvm Care and Research srl, che gestisce la clinica Città di Lecce. La sentenza, firmata il 6 maggio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Sullo stesso argomento
"Quei 14 infermieri demansionati, i loro salari devono essere adeguati"Personale infermieristico demansionato, adeguare i salari ai benefici non goduti.
Vaccino AstraZeneca: docente perde la vista, riconosciuto il dannoUn docente di Caserta ha ottenuto il riconoscimento ufficiale del legame tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e la perdita della vista in...
Infermieri pagati come amministrativi: la disparità che umilia la sanità: una professione sanitaria con responsabilità clinica diretta non può avere un tabellare inferiore o equivalente a quello di un profilo amministrativo generale della PA. Non è una guerra tra c facebook
Ospedale di Velletri. Infermieri demansionati per mancanza di Oss. Il Nursing Up scrive alla AslNon è una questione di orgoglio ferito, piuttosto di una mancata chance per i pazienti, che potrebbero avere un assistenza migliore, scrive la coordinatrice regionale del sindacato, Laura Rita ... quotidianosanita.it
L’Usb Sanità Calabria: Risarcimento di 65mila euro a un infermiere demansionato a CatanzaroL'Usb Sanità Calabria Risarcimento di 65mila euro a un infermiere demansionato dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ... giornaledicalabria.it