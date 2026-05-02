A Benevento si svolge un evento dedicato alle imprese per esplorare l’impatto dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Durante il meeting vengono analizzati i modi in cui l’IA può contribuire a tutelare i lavoratori dagli infortuni e le competenze necessarie alle micro-imprese per adattarsi alle novità tecnologiche. L’iniziativa coinvolge professionisti e rappresentanti del settore produttivo in discussioni su questi temi.

?? Cosa scoprirai Come può l'IA proteggere i lavoratori dagli infortuni sul lavoro? Quali competenze servono alle micro-imprese per non restare escluse? Come si integra la logica algoritmica con la sapienza del mestiere? Perché il rischio di un divario digitale minaccia il Sannio??? In Breve Il roadshow finanziato da EBITEN proseguirà con tappe territoriali fino a giugno 2027. Francesco Damiani presenta l'uso dell'IA per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Angelo Gatto analizza l&#x .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI e lavoro: Benevento al centro del roadshow per le imprese

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