Aggredito nella notte a San Secondo | 36enne ferito e ricoverato in ospedale

Nella notte, nella zona di San Secondo, un uomo di 36 anni è stato vittima di un'aggressione. Dopo l'evento, è stato portato in ospedale con ferite che hanno reso necessario il ricovero. La polizia sta indagando per ricostruire i dettagli dell'accaduto e identificare eventuali responsabili. La dinamica dell'aggressione non è ancora chiara, e non sono stati resi noti ulteriori particolari sul caso. La vicenda si inserisce in una serie di episodi violenti registrati recentemente nella provincia.

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