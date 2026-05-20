Aggredito nella notte a San Secondo | 36enne ferito e ricoverato in ospedale

Da parmatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, nella zona di San Secondo, un uomo di 36 anni è stato vittima di un'aggressione. Dopo l'evento, è stato portato in ospedale con ferite che hanno reso necessario il ricovero. La polizia sta indagando per ricostruire i dettagli dell'accaduto e identificare eventuali responsabili. La dinamica dell'aggressione non è ancora chiara, e non sono stati resi noti ulteriori particolari sul caso. La vicenda si inserisce in una serie di episodi violenti registrati recentemente nella provincia.

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Ancora un grave episodio di violenza nella nostra provincia. Un 36enne straniero è stato aggredito nella notte a San Secondo. L'uomo è stato trovato in via Cefalonia con alcune ferite. Il fatto si è verificato intorno a mezzanotte: l'uomo  sarebbe stato aggredito e derubato, in un tentativo di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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