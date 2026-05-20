Aggredito nella notte a San Secondo | 36enne ferito e ricoverato in ospedale
Nella notte, nella zona di San Secondo, un uomo di 36 anni è stato vittima di un'aggressione. Dopo l'evento, è stato portato in ospedale con ferite che hanno reso necessario il ricovero. La polizia sta indagando per ricostruire i dettagli dell'accaduto e identificare eventuali responsabili. La dinamica dell'aggressione non è ancora chiara, e non sono stati resi noti ulteriori particolari sul caso. La vicenda si inserisce in una serie di episodi violenti registrati recentemente nella provincia.
Ancora un grave episodio di violenza nella nostra provincia. Un 36enne straniero è stato aggredito nella notte a San Secondo. L'uomo è stato trovato in via Cefalonia con alcune ferite. Il fatto si è verificato intorno a mezzanotte: l'uomo sarebbe stato aggredito e derubato, in un tentativo di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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