San Secondo si schianta nella notte contro un albero | conducente ferito al Maggiore

Nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, un’auto ha sbandato e si è schiantata contro un albero sulla strada provinciale di Fontanellato a San Secondo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 3 e il conducente è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Poco prima delle ore 3, nella nottata tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, un'auto è finita contro un albero lungo la strada provinciale di Fontanellato a San Secondo. Per cause in corso di accertamento il conducente ha perso il controllo del veicolo, che ha finito la sua corsa con un forte.