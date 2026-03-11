Aggredito con lo spray al peperoncino di fronte a casa | caccia a due balordi

Giovedì scorso, intorno alle 20, una persona è stata aggredita davanti a casa da due individui che si sono avvicinati a bordo di uno scooter e hanno usato uno spray al peperoncino. La vittima ha subito l'aggressione senza che siano stati segnalati motivi specifici o altri dettagli su eventuali richieste o minacce. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare i responsabili.

Erano le 20 circa di giovedì scorso, 5 marzo, quando è stato aggredito da due persone che si sarebbero avvicinate in scooter. È una vicenda drammatica, ma che si sarebbe potuta trasformare in una tragedia, quella avvenuta a pochi chilometri da Arezzo. A raccontare l'accaduto è stato l'uomo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

