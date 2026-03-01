Nella notte a Gavardo, un uomo ha perso il controllo e ha danneggiato circa dieci auto parcheggiate tra le vie e la piazza principale del paese. L’episodio si è verificato improvvisamente, lasciando sconcertati i residenti che si trovavano nella zona. Nessuna persona è rimasta ferita e le autorità stanno indagando per chiarire quanto accaduto.

Notte di autentica follia a Gavardo: un uomo, colto da un improvviso raptus di rabbia, ha preso di mira una decina di auto parcheggiate tra alcune vie e la piazza principale del centro. I danni registrati sono stati ingenti e l’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha profondamente scosso i. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Raid contro le auto parcheggiate: 6 veicoli con i vetri sfondati in piazza

le domeniche mattine in #piazzaaffari #history #dreams #supercars

Approfondimenti e contenuti su Fuori di.

Temi più discussi: Gavardo: Fuori di sé, devasta le auto parcheggiate nella piazza del paese - BresciaToday; Il creator Leo Mel aggredito dall’ex della sorella: Minacce da un anno, continuiamo a denunciarlo ma resta libero; Fuori di sé devasta le auto parcheggiate nella piazza del paese; Scandicci: 44enne decapitata fuori da un casolare/ Fermato un clochard 30enne marocchino: sottoposto a TSO.

Sparò e uccise il figlio a Ornavasso, 64enne a processo: Era fuori di sé, ho temuto per mia moglieMio figlio era fuori di sé, forsennato. Ho temuto per la vita di mia moglie e ho pensato che dovevo fermarlo io. Con queste parole Edoardo Borghini, 64 anni, ha aperto in aula il suo racconto ... fanpage.it

Caos al pronto soccorso, Paziente fuori di sé colpisce medici e guardieBologna, 9 novembre 2025 – Ennesima aggressione in ospedale: a farne le spese, sono stati medici e guardie giurate, attivato il tasto anti-aggressione. Un paziente senza fissa dimora, portato lì dopo ... ilrestodelcarlino.it

Fuori dal coro. . Consiglio regionale della #Basilicata, dove i consiglieri sono fra i più ricchi d'Italia: ognuno di loro, infatti, prende 6.600 euro di indennità di carica e 4.500 euro di rimborsi spese, per un totale di 11.100 euro. Inoltre, sono stati ripristinati i vitalizi. facebook

#RomaJuve 1-1 52’ Tentativo di Yildiz da fuori area: palla fuori di poco. x.com