In giro per viale Piave col disturbatore di frequenze per rubare nelle auto parcheggiate | 29enne in manette

Venerdì 17 aprile a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 29 anni, di origini cubane e con precedenti penali, accusato di aver utilizzato un disturbatore di frequenze per rubare nelle auto parcheggiate. L’arresto è avvenuto dopo un’attività di controllo in viale Piave, dove gli agenti hanno individuato il sospetto mentre si trovava nei pressi di alcuni veicoli. Il giovane è stato portato in questura.

Milano, 19 aprile 2026 – Venerdì 17 aprile a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino cubano di 29 anni, con precedenti, per furto aggravato in concorso. Nel pomeriggio, gli agenti della VI Sezione della Squadra Mobile di Milano hanno notato in viale Piave un uomo intento a osservare le vetture che transitavano e specialmente quelle che si accingevano a parcheggiare. https:www.ilgiorno.itvideomilano-ladro-col-disturbatore-di-frequenze-fermato-dalla-polizia-k5lfwvnn Infatti, l'uomo si è avvicinato a un'auto dalla quale è scesa una donna, che tramite il telecomando ha chiuso l'autovettura per poi allontanarsi. Successivamente il 29enne, ha aperto la portiera lato conducente e si è introdotto nel veicolo iniziando a rovistare all'interno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In giro per viale Piave col disturbatore di frequenze per rubare nelle auto parcheggiate: 29enne in manette Notizie correlate Milano, ladro col disturbatore di frequenze fermato dalla poliziaUn ventinovenne cubano è stato fermato in viale Piave: dotato di un disturbatore di frequenze apriva le portiere ed entrava nei veicoli per rubare... Un disturbatore di frequenze in auto per realizzare dei furti: la scopertaUn intervento dei carabinieri della Stazione di Cervaro, in provincia di Frosinone, potrebbe aver evitato un nuovo raid criminale nel Cassinate,... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Giovani in gara per il 42° Gran Premio di ciclismo Comune di Lonate Ceppino, tappa del Giro provinciale; Moschee, l'appello della comunità islamica: Sono da regolarizzare, chiudere i centri culturali non è una soluzione; Prossime Gare dal 13 Aprile al 19 Aprile 2026. In giro per viale Piave col disturbatore di frequenze per rubare nelle auto parcheggiate: 29enne in manetteMilano, cubano fermato dalla Squadra Mobile della polizia dopo aver compiuto un blitz (fallito) all’interno di un veicolo posteggiato. Con sé aveva anche un frangivetro. Deve rispondere di furto aggra ... ilgiorno.it Noventa di Piave Designer Outlet - facebook.com facebook