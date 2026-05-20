agenti aggrediti e picchiati paura alla polizia locale un uomo denunciato

A Ponsacco, tre agenti della polizia locale sono stati coinvolti in un episodio di aggressione avvenuto il 20 maggio 2026. Secondo le ricostruzioni, un uomo ha prima rivolto loro insulti e poi li ha colpiti, provocando danni e costringendo gli agenti a intervenire. In seguito, l’uomo è stato denunciato dalle forze dell’ordine per aver causato danni e aver aggredito i membri della pattuglia. La situazione ha generato timore tra gli agenti e ha portato all’intervento delle autorità.

Ponsacco, 20 maggio 2026 – Tre agenti della polizia locale di Ponsacco sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente da un uomo. E’ successo nei giorni scorsi negli uffici del comando dove l’uomo si sarebbe presentato “in stato di forte agitazione per protestare contro la mancata gestione di alcune segnalazioni legate al decoro urbano”. Prima le urla, poi i colpi contro una vetrata mandata in frantumi. E, infine, l’aggressione fisica. I tre agenti, tra cui una donna, sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Lotti di Pontedera. Qui sono stati medicati e sottoposti a tutti gli accertamenti del caso. Tutti e tre hanno referti di alcuni giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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