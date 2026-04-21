Multa per divieto di sosta tre agenti della Polizia Locale aggrediti

Durante un servizio di controllo del territorio a Laterza, tre agenti della Polizia Locale sono stati aggrediti. L’incidente si è verificato nel corso di un intervento legato a un verbale per divieto di sosta. La dinamica dell’aggressione non è ancora stata chiarita, e le autorità stanno procedendo con le indagini. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi.

Tarantini Time Quotidiano Aggressione ai danni di tre agenti della Polizia Locale a Laterza durante un servizio di controllo del territorio. L’episodio si è verificato mentre uno dei vigili stava contestando una sanzione per divieto di sosta. Secondo quanto ricostruito, il proprietario del veicolo, uscito dall’abitazione, avrebbe reagito colpendo l’agente nel tentativo di impedirgli di completare il verbale. La situazione è degenerata rapidamente, rendendo necessario l’intervento di altri operatori per bloccare l’uomo. I tre agenti coinvolti hanno riportato lesioni con prognosi di 15, 10 e 10 giorni. “”Apprendere che tre lavoratori abbiano...🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Multa per divieto di sosta, tre agenti della Polizia Locale aggrediti Notizie correlate Pomigliano d’Arco, sventato furto d’auto: due agenti della Polizia locale aggrediti e feritiPOMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 6 Febbraio 2026 – Sventato l’ennesimo tentativo di furto d’auto a Pomigliano d’Arco grazie al tempestivo intervento della... Leggi anche: Bergamo, la polizia locale nel 2025: oltre 160mila sanzioni tra Ztl e divieto di sosta Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Si scaglia contro i vigili dopo la multa per divieto di sosta: automobilista immobilizzato in strada; Lo multano per divieto di sosta e aggredisce con violenza 2 vigili: arrestato a Laterza; Laterza: Multato per divieto di sosta aggredisce i vigili. Just tv; Taglio siepi. Portate via dodici auto. Incendia auto della Polizia Locale per vendetta dopo multa: divieto di dimora per un 42enneSaviano (Napoli) - Un gesto maturato per rancore, trasformato in un’azione incendiaria contro un’auto della polizia locale. Dietro il rogo divampato nella ... pupia.tv Laterza, vigili urbani aggrediti durante un controllo: tre feritiAggressione a Laterza contro tre agenti della polizia locale durante una multa per sosta vietata: arrestato un 54enne. pugliapress.org L'Immediato. . FOGGIA, OCCHI DIGITALI E LETTORI TARGA: inaugurazione della nuova centrale operativa del comando di Polizia Locale. In arrivo anche i Photored facebook #Avviso #Viabilità La Centrale operativa della Polizia locale comunica leggeri rallentamenti sulla tangenziale di Mestre, a causa di un incidente avvenuto prima dello svincolo Belluno / Aeroporto x.com