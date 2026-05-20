Afragola raid nel bar con i mitra | Paga o bruciamo tutto Clan Moccia | 23 arresti

Afragola è stata teatro di un violento raid in un bar, avvenuto durante l’orario di apertura, con pistole e fucili d’assalto impiegati durante l’irruzione. I criminali hanno minacciato i presenti, chiedendo denaro o minacciando di incendiare il locale. L’attacco è stato motivato dalla volontà di punire il proprietario, che aveva mostrato coraggio nel respingere richieste di denaro precedenti. Nella stessa operazione sono stati fermati 23 membri del clan Moccia, coinvolti nell’episodio e in altre attività illegali.

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Pistole e fucili d’assalto in bella vista. L’irruzione nel bar tra i clienti sconvolti. Un raid feroce, scaturito dalla volontà di punire il coraggio del titolare che aveva deciso di non abbassare la testa davanti a quella richiesta che non lasciava dubbi: «Devi darci mille o duemila euro per tre volte all’anno». L’impero era fondato sui kalashnikov e sul terrore. Dal fortino di Afragola, sotto l’ala protettiva del clan Moccia, l’emergente gruppo criminale dei «Panzarottari» si era ritagliato uno spazio di rilievo in centri strategici dell’hinterland come Caivano e Cardito, ma anche Frattamaggiore e Casoria. Una scalata fulminea ai vertici dello scacchiere criminale, condita da incursioni armate, estorsioni e un’ondata di stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Afragola, raid nel bar con i mitra: «Paga o bruciamo tutto». Clan Moccia: 23 arresti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Blitz anticamorra ad Afragola: 26 arresti nel clan Moccia, ordini impartiti anche dal carcereMaxi operazione antimafia all’alba di oggi 19 maggio ad Afragola, in provincia di Napoli, dove i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di... Afragola, blitz contro il clan Moccia: arresti tra estorsioni e spaccio? Punti chiave Come facevano i boss in carcere a comandare le strade? Quali attività economiche venivano colpite dalle estorsioni del clan? Come... Afragola, raid nel bar con i mitra: Paga o bruciamo tutto. Clan Moccia: 23 arrestiPistole e fucili d’assalto in bella vista. L’irruzione nel bar tra i clienti sconvolti. Un raid feroce, scaturito dalla volontà di punire il coraggio del titolare che ... ilmattino.it Afragola, blitz contro il clan legato ai Moccia: 26 arresti tra estorsioni, droga e ordini impartiti dal carcereMaxi operazione dei Carabinieri e della DDA di Napoli ad Afragola: 26 misure cautelari contro un’articolazione del clan Moccia. ilgazzettinovesuviano.com